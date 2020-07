- (TEST) Ghost of Tsushima (PS4)

Publié le Mardi 14 juillet 2020 à 16:00:00 par Cedric Gasperini

Un Assassin's Creed du pauvre

Encore secoués par cette publication anticipé de notre test - par erreur - et pour laquelle nous réiterrons nos plus plates excuses (nous sommes vraiment des merdes, voire des sous-merdes) à Sony et Sucker Punch, nous publions, cette fois-ci à la bonne heure, le test de Ghost of Tsushima.Et c'est un peu tout ce qu'il y a à en dire parce que pour le coup, mal comme nous sommes, pas un trait d'esprit, pas une vanne, pas une envie de faire de l'humour.