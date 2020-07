- Ghost of Tsuhima : Gamalive présente ses plus plates excuses

Publié le Mardi 14 juillet 2020 à 07:38:05 par Cedric Gasperini

Mea Culpa

Cedric Gasperini,

Rédacteur en Chef de Gamalive



----



Cedric Gasperini

Editor in Chief

Un incident technique a fait paraître notre test de Ghost of Tsushima plus tôt que la date prévue. Les tests doivent être publiés aujourd'hui à 16h. Pas avant. Nous avons signé un accord à ce sujet et il n'est clairement pas dans nos habitudes de ne pas tenir nos accords.C'est une erreur d'horloge des tests en différés qui a mis le test en ligne avant la date prévue sur notre site. Pire, en cette veille de jour férié, personne n'était là pour la corriger.Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à Sony, à Playstation, à Sucker Punch, mais aussi à toute la profession, à qui cette publication anticipée a pu nuire.En plus de 20 ans de carrière, c'est la première fois qu'un tel incident de cette ampleur se produit.Nous avons toujours eu d'excellents rapports avec Sony et avec tous les acteurs touchés par notre erreur. Nous sommes sincèrement désolés - et mal - qu'une telle chose ait pu se produire.Nous espérons que cet incident n'entammera pas la confiance que ces acteurs majeurs du marché du vidéo ont toujours eu en nous.Sincèrement,A technical incident made our Ghost of Tsushima review published earlier than expected. The reviews must be published today at 4 p.m. Not before. We have signed an agreement on this subject and it is clearly not our habit not to keep our agreements.It was a clock error in our deferred review part of our website that put the review online before the scheduled date. Worse, on this holiday eve, no one was there to correct it.We would like to offer our sincere apologies to Sony, Playstation, Sucker Punch, but also to the entire profession, to whom this anticipated publication may have harmed.In more than 20 years of career, it is the first time that such an incident of this extent has occurred.We have always had excellent relationships with Sony and with all the partners affected by our error. We are sincerely sorry - and we feel so sad - that such a thing could have happened.We hope that this incident will not affect the confidence that these major players in the video market have always had in us.