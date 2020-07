Devolver Direct, ils ne se sont pas foutus de nous

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Du marketing comme on en fait peu

Devolver nous a arrosé de jeux lors de sa conférence en live. Six jeux ont été montrés au total, avec en bonus un jeu sur leur propre salon qui permet non seulement de jouer dans une salle de conférence mortelle, mais aussi de trouver les vidéos de chaque jeu annoncé en explorant le complexe.On a eu donc en premier du gameplay pour Shadow Warrior 3, qui promet d'être bien barré et bien sanglant. Ça va casser du monstre et voler dans tous les coins. Le jeu est toujours prévu pour 2021.Ensuite on a Olija, un jeu d'action-aventure où on incarne un naufragé pris au piège dans une contrée bien mystérieuse, armé de son harpon pour seul soutien. Le jeu est en Pixel Art et sortira en 2020 sur PC et Switch.Fall Guys, prévu pour le 4 août sur PC et PS4, est un jeu bien coloré où les lois de la physique sont inflexibles et les adversaires totalement foufous. Une vidéo vaut mieux que des explications pour celui-là.Mon beau Carrion s'est dévoilé un peu plus encore avec du gameplay et surtout une date de sortie ! Ce sera pour le 23 juillet prochain sur PC.Je ne vous présente plus Serious Sam qui revient pour un quatrième épisode sur PC et Google Stadia en août, et qui a pour mission de protéger l'humanité contre les hordes de Mental.Nous avons après Blightbound, un dungeon-crawler en multijoueur qui se joue en local ou en ligne. Vous jouez une équipe de 3 héros partis en découdre avec les abominations tapies dans un brouillard mystérieux qui menace d'engloutir la Terre. Il sortira le 29 juillet en accès anticipé sur Steam.Et enfin Weird West, par les co-créateurs de Dishonored et Prey, qui vous propose de plonger dans un univers étrange. Vous jouez 5 héros lancés à la découverte des mystères de ce monde. Le jeu est un action RPG en vue du dessus. Il est prévu pour 2021.Comme dit plus haut le jeu de la présentation est disponible sur Steam gratuitement alors n'hésitez pas à le télécharger pour voir ce qu'il en est et vous amuser un peu.