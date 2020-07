Towaga : Among Shadows est sur PC

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

Plus brillant qu'une ampoule

Towaga : Among Shadows est un twin-stick shooter où l'on incarne Chimù, un être doté du pouvoir de la lumière chargé de sauver son île du démon des ténèbres Metnal et de sa légion. Les combats se passent au sol, où vous êtes immobile, et dans le ciel où vous volez. Dans les deux cas, vous devez empêcher les vagues d'ennemis de vous submerger, ceci grâce à votre rayon de lumière qui permet de désintégrer les forces des ténèbres, ainsi que de vos pouvoirs que vous débloquerez au fur et à mesure de l'histoire.Il y a plusieurs modes de jeu, que ce soit un mode multijoueur pour affronter vos amis ou un mode survie où vous devrez résister aux assauts adverses le plus longtemps possible.Je suis en train de tester le jeu actuellement, et il y a pas mal de choses à dire, en bien comme en mal. Dans tous les cas ne vous fiez pas à la bande-annonce de Steam, vous risqueriez d'être un peu déçus. Le test paraîtra dans quelques jours afin que vous ayez un avis complet.Le jeu est prévu aussi sur PS4 mais il arrivera plus tard dans l'année. En attendant, voici les bandes-annonces.