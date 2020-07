Killer Queen Black s'étoffe avec du nouveau contenu

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Rien à voir avec la musique

Le jeu d'arcade, d'action et de plateforme à 8 joueurs revient avec plus de contenu. Une nouvelle carte de jeu est introduite et les caractéristiques des parties ont été retouchées et peaufinées. La nouvelle carte "The Nesting Flats" promet de nouvelles tactiques pour gagner, et donc une façon de jouer totalement différente.La gestion des matchs multijoueurs en local ou en ligne a aussi été revisitée pour être plus facile d'accès, avec en plus de nouveaux paramètres de confidentialité et autres réglages.Pour rappel, le jeu fait s'affronter deux équipes avec dans chacune une reine jouée par un joueur. Le reste des joueurs incarnent des drônes qui doivent protéger leur reine. Le jeu est sur Switch et sur PC et la mise à jour est disponible dès maintenant.