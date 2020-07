Lego sort une NES

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Mario ne cassera pas des briques

Lego et Nintendo continuent leur partenariat en proposant aux fans et aux nostalgiques de construire une NES en taille réelle avec une petite télévision rétro. Le kit de construction est disponible sur lego.com, ou dans les magasins Lego à partir du premier août, et pour 229,99 €.Donc en plus d’une NES en Lego et à taille réelle, le kit de construction propose aussi la manette « connectée » par un câble, une cartouche Super Mario Bros, et la télévision rétro. La télévision permet de « jouer » à Super Mario grâce à un mécanisme manuel qui fait défiler l’écran. Ce système sera également compatible avec la ligne de jeu-jouet Super Mario de chez Lego.