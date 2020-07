Microsoft Flight Simulator décollera le 18 août

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 11:00:00 par Théo Valet

Ici votre commandant. Bienvenue à bord !

La date de sortie du nouveau simulateur de pilotage d'avion nommé "Microsoft Flight Simulator" a été dévoilée par Microsoft : ce sera le 18 août prochain que vous pourrez prendre les commandes sur votre PC. Vous pourrez aussi le précommander et avoir accès à la bêta si vous êtes membre du Xbox Game Pass.Pour rappel, la première version de ce jeu est sortie en 1982, il était temps de la remettre au goût du jour. Le jeu est prévu pour être le plus réaliste et le plus authentique jamais créé, de là à dire qu'on pourra devenir pilote seulement en jouant il n'y a qu'un pas (que je ne ferai pas).Préparez-vous à faire le tour de la Terre et à traverser de nombreux paysages qui évolueront au cours du temps, que ce soit le trafic routier, la météo ou même les animaux. Vous aurez le choix entre plusieurs avions avec diverses utilisations et qui promettent d'être très détaillés. Le jeu sera fait pour les pilotes confirmés comme pour les débutants qui seront bien guidés.En attendant voici la bande-annonce :