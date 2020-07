Neon Abyss est disponible !

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 11:55:00 par Théo Valet

Sortez votre plus belle tenue colorée

Je vous ai parlé mercredi dernier d'un nouveau rogue-like tout en néon qui a l'air d'être bien dynamique et fun à jouer. Eh bien il est disponible depuis hier, donc vous pouvez dès à présent sauter dessus, que ce soit sur PS4, Xbox One, Switch ou PC.Au programme, un donjon qui évolue, un nombre gigantesque d'armes et d'items en tout genre, des animaux pour vous aider et plein de mini-jeux à accomplir.Pour l'occasion, un trailer de lancement a été mis en ligne, je vous le mets donc juste en-dessous :