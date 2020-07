Les Sims 4 annonce un nouveau kit d'objet

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

Préparez vos aiguilles et votre fil de couture

La communauté des Sims 4 a voté au début du mois de mars 2019 pour un nouveau kit d'objets qui sera ajouté plus tard dans le jeu, et ce kit a été dévoilé. Vous allez pouvoir vous mettre au tricot avec de nouveaux objets rajoutés pour l'occasion, qui seront soit à acheter soit à tricoter. Il y aura de quoi redécorer toute votre maison et vos personnages au vu ce qu'on peut découvrir dans la bande-annonce. Vous pourrez apprendre aux autres Sims à tricoter afin de débloquer de nouveaux styles. Vous aurez même la possibilité d'être propriétaire d'une boutique artisanale et de vendre vos articles sur "Plopsy", un marché en ligne intégré au jeu.Cet ajout paraîtra le 28 juillet prochain sur toutes les consoles où le jeu est sorti, c'est-à-dire sur PC, PS4 et Xbox One.