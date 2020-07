Spellbreak annonce une sortie gratuite

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Bibidi babidi boo

Spellbreak est un nouveau Battle Royal qui se déroule dans un cadre Medieval Fantasy, avec une utilisation de la magie importante. Le jeu est actuellement en Beta fermée, avec possibilité d’acheter un pack pour y avoir accès, le prix allant de 49,99 € à 119,99 €.Les développeurs viennent d’annoncer que le jeu serait disponible gratuitement à sa sortie, et sur toutes les plateformes : PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch.Le jeu bénéficiera également d’un crossplay, ce qui autorisera ses joueurs à en affronter d'autres qui sont sur des plateformes différentes.