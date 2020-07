Hearthstone arrive avec sa nouvelle extension

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 10:15:00 par Théo Valet

Allez, on retourne tous farmer pour avoir les nouvelles cartes

Après "Les Cendres de l'Outreterre", Blizzard nous dévoile la nouvelle extension d'Hearthstone : "L'académie Scholomance". Sortez vos livres de magie et ouvrez-les page 394, vous retournez à l'académie sous la surveillance du directeur Kel'Thuzad.Au programme, 135 nouvelles cartes avec un nouveau type de sort, les études, qui permettent de baisser le coup d'un autre sort. Un nouveau mot-clé, Salve, qui permet de mettre un effet supplémentaire à un sort lorsqu'il est lancé. Les cartes double-classes qui permettent encore plus de possibilité de combo et enfin le nouveau héros Kel'Thuzad à débloquer.On a donc une extension qui prend pas mal de risques avec toutes ces nouveautés, à voir si le jeu restera équilibré avec tout ça. Rendez-vous début août pour avoir les réponses à nos questions.