- Iron Harvest 1920+ détaille sa faction Rusviet

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 10:45:00 par Théo Valet

Ceux là, ils roulent pas qu'avec de la vodka

Pour vous rappeler un peu le concept, Iron Harvest 1920+ prend place dans une réalité alternative où l'Europe tente de récupérer après la guerre en 1920. Le jeu est un STR (Stratégie en Temps Réel). On suit l'histoire de trois grosses factions. Chacune d'entre elles a son histoire et ses propres missions avec un gameplay qui offre diverses opportunités tactiques. Le jeu est développé par Deep Silver et KING ART GAMES. Ils ont dévoilé la première faction en vidéo afin de montrer en détail ce que ça donnait.Les Rusviet forment donc une nation au bord de la ruine suite au manque de ressources qu'ils subissent. Leurs machines de guerre sont très gourmandes et hors de prix et leurs querelles internes n'aident pas à maintenir une position dominante sur le champ de bataille. Dans la vidéo ci-dessous, vous pourrez voir les différentes unités que les Rusviet ont en leur possession ainsi que le gameplay qui leur est propre.