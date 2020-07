- Overwatch dévoile son défi Maestro de Sigma

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

Tout en musique

En plus de sa nouvelle extension pour Hearthstone, Blizzard annonce aussi l'arrivée du défi Maestro de Sigma pour Overwatch. Une floppée de nouvelles récompenses a donc été ajoutée, pour les avoir vous devrez jouer en partie rapide, compétitive ou arcade. Pour 3 victoires vous aurez une icône de joueur, pour 6 victoires une émote et pour 9 victoires un nouveau modèle pour Sigma. Vous pouvez également regarder des streamers sur Twitch afin d'avoir 1 tag pour 2 heures de visionnage, 2 tags pour 4 heures et 3 tags pour 6 heures.Une nouvelle bande originale est en plus sortie pour l'occasion et est disponible ici Vous avez jusqu'au 27 juillet pour aller tout récupérer, donc ne tardez pas.