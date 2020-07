- Necrobarista ouvre bientôt ses portes

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 11:30:00 par Solène Krawczyk

Un café bien chaud pour réveiller les morts

Necrobarista, le visual-novel en cell-shading 3D du studio Route 59 Games, sortira sur PC le 22 juillet prochain, et sur Nintendo Switch et PS4 en 2021.Le jeu vous emmène à la découverte d'un bar un peu spécial, le Terminal. Cet établissement dirigé par des forces occultes est le point de rendez-vous d'un nombre incalculable de sorciers, d'esprits et de renégats en tout genre. Incarnez Maddy, une apprentie nécromancienne qui vient tout juste de récupérer la propriété du Terminal, accueillez des clients aussi étranges que hauts en couleur et suivez-la dans ses nouvelles responsabilités ésotériques.Necrobarista sera disponible pour 16,79 euros sur Steam . Visual novel oblige, les textes et dialogues ont une importance capitale pour le déroulement de l'histoire, et le jeu s'offre donc le luxe d'un nombre conséquent de traductions : anglais, français (européen et canadien), italien, allemand, espagnol, chinois (traditionnel et simplifié), japonais, coréen, russe, turque, arabe, portugais brésilien, et néerlandais.