- League Of Legends étend son univers

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 11:35:00 par Riwan Hervouet

Des fleurs pour calmer la communauté d'enragés ?

Pour le prochain événement saisonnier de League of Legends, le festival de la Fleur Spirituelle, Riot Games nous dévoile une vidéo : “Le Chemin, un mythe ionien”. On y découvre un nouveau morceau du multivers du jeu.Cet événement se déroulera le 11 juillet avec l’arrivée du 149ème héros de League of Legends : Lillia. De nouveaux skins seront également disponibles pour cette occasion.