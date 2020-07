(TEST) Story of Seasons : Friends of Mineral Town (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le bonheur est dans le blé

Qui d'autre que notre paysan de coeur (mais aussi de logement, de mariage, d'occupation chaque week-end...) pour tester un jeu qui vous demande de gérer une ferme ?Vincent a donc enfilé son bleu d'agriculteur, qui d'ailleurs n'est pas bleu mais vert, a enfilé ses gants en latex (il aime farfouiller dans le cul des vaches) et a testé Story of Seasons Friends of Mineral Town.Mais n'a pas été plus séduit que ça, au final...