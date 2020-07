- Vampire's Fall Origins sortira aussi sur Switch et Xbox One

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 11:55:00 par Théo Valet

Visez la carotide !

Le RPG en monde ouvert Vampire's Fall : Origins aura son adaptation sur la Switch et la Xbox One pour cette automne.Petite piqûre de rappel, ce jeu est sorti en premier sur PC le 31 janvier dernier. Vous jouez un vampire qui va se venger de la destruction de son village.Le jeu se joue en tour par tour et est en 2D. Vous allez traverser un monde sombre et rempli d'ennemis. Vous pourrez choisir votre voie et améliorer votre personnage, que ce soit ses compétences ou ses capacités.Le jeu possède une bonne touche old school avec un univers bien sombre comme il faut. Il avait été accueilli par de bonnes critiques à sa sortie.