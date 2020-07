Bob l'Eponge revient dans une version réhydratée

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Qui vit dans un ananas dans la mer ?

Notre très cher Bob l'éponge revient sur nos consoles et PC pour notre plus grand plaisir, dans une version réhydratée qui nous fera replonger dans notre enfance (enfin la mienne tout du moins). Le premier jeu Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom est sorti en 2003 sur PS2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance. Vous incarnez Bob, Patrick et Sandy qui affrontent le maléfique Plankton et son armée de robots, à l'assaut de la ville pour réussir à obtenir la recette de cuisine de Mr Krabs. Durant votre aventure, vous rencontrerez bien évidemment beaucoup de personnages de l'univers de Bob l'éponge et vous vous baladerez parmi de nombreux lieux cultes du dessin animé.Ce remake arrive donc 13 ans après l'original. L'essence du jeu n'a pas été changée, mais retouchée et remise au goût du jour. Les graphismes sont aussi bien plus beaux et fluides qu'à l'époque, et heureusement vous me direz. Les développeurs ont également ajouté tout le contenu qui avait été coupé dans la version originale, ce qui inclue un nouveau boss et bien plus. En plus de ça, un mode multijoueur qui marche en ligne et hors ligne a été implémenté.Le jeu est déjà disponible, donc il n'y a plus qu'à l'acheter. Je vous mets la bande-annonce ci-dessous :