Project Power : la drogue des super-héros débarque en août sur Netflix

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 09:45:00 par Sylvain Morgant

I HAVE THE POWER !!!

La mode est aux super-héros et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Même quand ce ne sont pas des adaptations de comics, les boîtes de production en créent de toutes pièces pour avoir les leurs.Netflix ne fait pas exception.Après les guerriers immortels dans The Old Guard, voici Project Power qui sortira sur la plateforme le 14 août. Ecrit par Mattson Tomlin, réalisé par Ariel Schulman et Henry Joost avec Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback et Jamie Foxx.Voici le pitch : dans les rues de La Nouvelle-Orléans, la rumeur commence à circuler à propos d'une pilule mystérieuse qui confère des super-pouvoirs différents selon chaque personne. Le problème ? Impossible de savoir ce qui va se passer avant de l'avaler. Si certains se voient armés d'une peau à l'épreuve des balles, deviennent invisibles ou reçoivent une force surhumaine, d'autres subissent une réaction mortelle. Mais lorsque la pilule fait dangereusement exploser le crime en ville, un flic (Joseph Gordon-Levitt) s'associe avec une jeune dealeuse (Dominique Fishback) et un ancien soldat motivé par une vengeance secrète (Jamie Foxx) pour combattre le pouvoir par le pouvoir, espérant que la pilule leur permettra de traquer et d'arrêter ceux qui l'ont inventée.