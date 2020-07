Hunter’s Arena: Legends sort en accès anticipé

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Un bon gros mic-mac

Mantisco, un studio coréen, a décidé d’ouvrir en accès anticipé les serveurs mondiaux de son jeu Hunter’s Arena: Legends. Le jeu est disponible sur Steam pour 16,79 €.Le jeu se décrit comme un mélange de Jeu de Rôle, MOBA, Jeu de combat, et Battle Royal… Et ainsi ajouter « une dose d'innovation à la formule usée du battle royale pour lui offrir une nouvelle vie ».En gros durant une partie classique, 60 joueurs sont sur la même carte. Il leur faudra monter de niveau pour combattre et vaincre les différents boss dans les 20 donjons présents, et récupérer du butin. Mais ce n’est pas tout : en même temps que les joueurs essaient de récupérer ledit butin, ils vont devoir se mettre sur la tronche pour être le dernier debout. Il y a un autre mode de jeu qui a des éléments de prises de position, de destruction de points de contrôle et une possibilité de revenir à la vie et de changer de personnage.Les joueurs auront le choix entre 12 personnages qui ont des caractéristiques et compétences propres.Le jeu est donc pour l’instant en accès anticipé, et est disponible en français.