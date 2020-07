King of Seas, une sortie pour la rentrée

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 09:55:00 par Riwan Hervouet

Du rhum, des femmes et d'la bière nom de Dieu !

3DClouds, un studio italien, nous a révélé la sortie de leur nouveau jeu durant l’automne de cette année. King of Seas est un action-RPG dans un monde généré procéduralement et victime de la piraterie. Vous allez donc partir à l’aventure en tant que capitaine d’un navire pour devenir le Roi des Pirates, et aussi venger votre père.Les graphismes vous rappelleront sûrement Sea of Thieves, un jeu fait par Rare, et sorti en 2016. Néanmoins, le gameplay du jeu italien n'a rien à voir avec celui de son aîné : King of Seas est un action-rpg avec un contrôle du navire qui se fait du dessus, et non pas depuis le navire, des mécaniques de comptoirs à posséder, d’économie, de route commerciale à piller, etc…Le jeu sera disponible sur PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch.