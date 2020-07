Othercide : un trailer de gameplay révélé

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 10:20:00 par Solène Krawczyk

Prêts à rejoindre vos Soeurs dans la bataille ?

La semaine dernière, je vous avais présenté Othercide, un jeu tactique à l'univers très sombre, et sa micro-série de deux épisodes sur ses inspirations et son système de combat. Aujourd'hui, Focus Home Interactive nous a dévoilé un peu plus de gameplay avec une nouvelle vidéo, qui offre une vue d'ensemble sur le déroulement des affrontements dans le jeu.Au programme, un système de chronologie des actions que les joueurs et les ennemis influenceront selon leurs décisions, les possibilités d'évolution des Soeurs au fur et à mesure de leurs batailles, ou encore les sacrifices à mener pour remporter la victoire. La plupart des informations exposées dans la vidéo reprennent des éléments déjà mentionnés dans la mini-série précédente ; néanmoins on en apprend un peu plus sur la progression de nos personnages, dont le caractère évoluera en même temps que les compétences, lesquelles sont réparties entre trois classes différentes. Puisque toutes les Soeurs sont potentiellement sacrifiables au profit de la survie des autres, le jeu promet de sacrés dilemmes lorsque viendra l'heure de choisir laquelle sauver, et laquelle abandonner.L'idée d'une chronologie adaptative en fonction de nos actions est très intéressante aussi et semble avoir une importance capitale, mais encore une fois, j'attends de voir le résultat en jeu - la vidéo reste à mes yeux encore très abstraite pour en saisir le fonctionnement exact. En bref, ça met l'eau à la bouche, mais je préfère garder mes réserves par sécurité ; si vous voulez vous faire votre propre avis, je vous laissez le trailer ci-dessous.Pour rappel, Othercide sortira le 28 juillet prochain sur PS4, Xbox One et PC, et un peu plus tard cet été sur la Switch.