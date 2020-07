eFootball PES 2021 sera une grosse mise à jour

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Une nouvelle façon de faire pour les jeux de foot

Pourquoi faire payer plein tarif les gentils joueurs quand on peut faire une mise à jour de son jeu de foot à moindre coût ? Eh bien Konami l'a bien compris, ils vont donc proposer aux joueurs d'acheter une "Mise à jour de saison", qui permettra de passer à la version 2021 de leur PES. Cette mise à niveau reprendra la base de PES 2020 avec toutes ses fonctionnalités, tout en changeant les données des footballeurs et des clubs et en ajoutant un mode de jeu UEFA EURO 2020. Ce mode pourra être joué en ligne et hors ligne, vous aurez 55 équipes nationales et le Wembley Stadium en prime.Cette mise à jour permettra même de pouvoir ajouter les dernières données de certaines ligues qui finissent plus tard que les autres, afin que le jeu soit totalement mis à jour.La mise à jour sera vendue en deux éditions. La Standard sera disponible en physique et en dématérialisée tandis que la Club sera exclusivement en dématérialisée. Cette dernière proposera du contenu supplémentaire en jeu et sera un poil plus chère que la première version. Vous pourrez acheter la Standard pour 29,99 € tandis que la Club sera à 34,99€. À noter que les joueurs qui précommanderont une version via le menu de PES 2020 auront une réduction de 20%. Les vétérans du mode myClub seront aussi récompensés en prenant une version via des bonus en jeu.La mise à jour sera disponible le 15 septembre sur PS4, Xbox One et PC.