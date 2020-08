- USURPATOR lance un kickstarter

Publié le Lundi 3 août 2020 à 10:30:00 par Theodore Labyt

Une petite pièce pour un preux chevalier

USURPATOR lance son Kick-starter avec une démo jouable en multijoueur sur Steam. C'est donc un jeu d'action isométrique où vous tuez vos adversaires de manière spéculative. Inspiré par les combats des gladiateurs à Rome.Le jeu propose un mode match à mort en ligne pour participer à des combats intenses avec un maximum de 16 joueurs, et un mode coop pour jouer avec vos amis contre l'IA dans des niveaux basés sur des objectifs. Vous pouvez aussi choisir des classes de personnages variés, avec des armes allant des épées à une main aux énormes marteaux de guerre et adopter plusieurs styles de combat différents.Attention, les combats sont brutaux et viscéraux, alors préparez-vous à faire sauter des têtes.