Top 10 des ventes Steam de la semaine

Publié le Lundi 3 août 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Deux nouveaux arrivants

Grounded Valve Index VR Kit Destroy All Humans! Sea of Thieves Microsoft Flight Simulator Halo: The Master Chief Collection PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Red Dead Redemption 2 Satisfactory DEATH STRANDING

Vous l‘attendiez peut-être, ou peut-être pas du tout, mais voici le classement des jeux Steam de la semaine !Cette fois, on a pu voir la montée fulgurante de deux titres inédits : Grounded, le nouveau jeu de survie en Early Access, et Microsoft Flight Simulator. Tandis que Death Stranding, lui, va disparaître du classement sous peu. Par contre, je ne comprends pas comment on peut continuer de vendre autant de casques VR, depuis le temps…