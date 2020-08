Publié le Samedi 1 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

On a pas oublié cette fois !

À quoi jouez vous ce week-end ?

Je tiens tout d’abord à m’excuser d’avoir oublié la semaine dernière de vous poser la question et de vous parler des soldes… Je suis un peu fatigué en ce moment mais je suis content, je peux enfin profiter sans gérer la famille, la belle-famille, et toutes ces joyeusetés. Je peux me caler tranquillement devant mon PC, et jouer avec une bière à la main, et le joystick dans l'autre sur la terrasse à la vue de tous. Le rêve quoi.De mon côté je joue à Crusader Kings 2, en préparation de la sortie du trois ce 1er septembre. Mais vous,