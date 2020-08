- Le dessin du jour de Solène

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Ce n'est qu'un au revoir

Voilà, c’est la fin du stage pour Théo, il va nous quitter, il va rentrer chez lui et profiter du mois d’août vu qu’il sera en vacances. Pour retourner chez lui il avait tout d’abord pensé au train, mais Cedric, soucieux de la santé de ses employés, lui a suggéré quelque chose de plus sûr : la catapulte. Dans une catapulte, pas de contact humain, nulle part où se tenir à part l’air ! Bref, rien de plus respectueux que ça concernant les gestes barrière.Je tiens quand même à vous rassurer cher lecteur, cela ne change quasiment rien, après Théo, c’est Théo, ou Théodore qui le remplacera. Vous n’aurez donc pas à vous embêter pour retenir un nouveau nom.