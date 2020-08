- Hyper Scape sort de sa phase d'Accès Anticipé

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 11:50:00 par Théo Valet

La guerre pour la couronne est lancée

Il est temps de se friter joyeusement dans l'Hyper Scape et de récupérer la couronne pour être le champion. Hyper Space sort de sa phase d'accès anticipé et arrive avec sa première saison qui sera lancée le 11 août. Avec le lancement de la saison vient le battle pass comprenant 100 niveaux à débloquer pour acquérir divers cosmétiques. En jeu il y aura évidemment de nouvelles armes et de nouveaux hacks ainsi que d'autres modes de jeu qui arriveront au fur et à mesure.Dans Hyper Scape, vous êtes transposé dans un jeu virtuel où les joueurs s'affrontent tous pour récupérer une couronne promettant gloire et honneur. Une bande-annonce a été dévoilée pour la sortie de la saison 1.