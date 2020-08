- Parkasaurus arrive en accès anticipé

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 11:00:00 par Solène Krawczyk

Un Jurassic Park en plus mignon

Washbear Studio est heureux d'annoncer la sortie en accès anticipé de son jeu de gestion de parc pour dinos, Parkasaurus. Pour le coup, l'inspiration est claire sans être abusive : c'est une simulation de Jurassic Park, mais en beaucoup plus mignonne et moins high poly.Le jeu est coloré, plutôt rigolo avec ses dinosaures vêtus de petits chapeaux, ce qui ne les empêchera pas de détruire leur enclos pour croquer du touriste si l'occasion se présente. Vous devrez veiller sur vos bestioles de leur éclosion à leur pleine maturité, construire pour eux des habitats aussi agréables à vivre qu'à regarder, et offrir tous les services auxquels le visiteur lambda s'attend d'un bon parc d'attraction.Vous aurez accès à plusieurs modes de jeu, notamment un mode campagne où le but sera de gérer au mieux les ressources de votre parc selon vos propres moyens, et un mode plus "bac à sable" où vous pourrez profiter des outils à votre disposition de manière illimitée pour bâtir le magnifique zoo paléontologique de vos rêves.Parkasaurus sort le 13 août en accès anticipé sur Steam