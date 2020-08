Splinter Cell va être adapté en série animée sur Netflix

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Faute d'avoir un jeu, on aura une série

Oui, oui vous avez très bien lu. Ubisoft et Netflix se sont associés afin de travailler sur une série animée Splinter Cell. Avec en plus le créateur de John Wick, Dereck Kostlad, en tant que scénariste et producteur exécutif. Je pense que notre très cher Sam Fisher est entre de bonnes mains. Selon Variety, Netflix aurait déjà commandé deux saisons de 16 épisodes.On sait que vous voulez un jeu avec ce bon vieux Sam mais pour le moment il faudra se contenter de ça. Et je pense que cette façon de remettre Splinter Cell au goût du jour pourrait aboutir sur un nouveau titre de la licence, mais ça c'est seulement mon avis.Pour rappel, dans Tom Clancy's Splinter Cell, vous incarnez l'agent spécial du groupe secret d'Echelon 3 à la NSA, Sam Fisher. Vous allez accomplir diverses missions secrètes où il faudra vous infiltrer et faire preuve de discrétion. Bon, les joueurs savent que la discrétion a un peu disparu à partir de Conviction, au profit de plus d'action. La série de jeu a commencé en 2002 avec Tom Clancy's Splinter Cell et le dernier volet est sorti en 2013 et se nomme Tom Clancy's Splinter Cell : Blacklist.On ne sait pas encore pour quand la série est prévue ni quand un premier teaser sera disponible, alors, en attendant, je vous conseille d'aller jouer aux 7 jeux si vous les avez ratés ou alors de lire les 7 romans écrits par Raymond Benson.