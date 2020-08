Les nouvelles offres gratuites de l'Epic Store

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 10:15:00 par Solène Krawczyk

Dépêchez-vous d'en profiter

Comme à son habitude désormais, l' Epic Store propose à ses utilisateurs de nouveaux jeux gratuits pour la semaine. Jusqu'au 6 août prochain, 20XX, Barony et Superbrothers : Sword & Sworcery EP sont disponibles sans avoir à débourser le moindre centime.Concernant les trois jeux en eux-mêmes : 20XX est un rogue-like platformer permettant de jouer en duo avec un ami pour passer les niveaux générés procéduralement et vaincre les boss qui vous attendront au bout du chemin. Barony est le premier rogue-like en FPS qui ait offert la possiblité de jouer en coop, pour incarner diverses classes de RPG bien connues et explorer des dongeons truffés de pièges, de monstres et de trésors. Enfin, Sword & Sworcery vous embarque dans le voyage d'un guerrier nomade au cours d'un jeu d'action-aventure à la bande-son soignée, réalisée par Jim Guthrie.Une fois ces offres passées, la prochaine concernera Wilmot's Warehouse, un jeu de puzzle qui vous forcera à exercer votre mémoire et votre organisation.