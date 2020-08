Nexomon : Extinction présente son système de capture

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 09:30:00 par Solène Krawczyk

Vous voyez, l'humain me surprendra toujours. Notamment dans sa capacité à prouver encore et encore à quel point, parfois, il ne manque vraiment pas de culot.Nexomon : Extinction est donc un nouveau palier atteint sur l'échelle de l'incompréhension et de l'ahurissement les plus totals chez moi. Vous savez que dans l'expression "s'inspirer librement", il y a les mots "s'inspirer" et "librement" ? Oui, bon, forcément, dit comme ça je ne vous apprends pas grand-chose. Ce que j'entends par là, c'est qu'entre reprendre le concept d'une licence - en l'occurrence, un RPG mettant la capture et les combats de monstres au premier plan - et se rapprocher indécemment de la licence en question - par l'ambiance générale, la direction artistique, les musiques très similaires, même les mécaniques de gameplay et le nom du jeu, bon sang ! -, il y a un sacré monde fait d'hommage et de respect mutuel.Ah, mais non ! Nexomon nous dit que la capture "se fait s'en doute un peu différemment" de ce à quoi nous pouvons nous attendre (oui, la faute est intentionnelle). Regardons donc cela ensemble !Ah et, vous noterez que j'ai soigneusement évité de prononcer le nom Pok... oui, voilà. Vous avez compris.Au cas où vous seriez quand même intéressé, je vous mets ci-dessous deux autres vidéos présentant les personnages et l'univers du jeu - qui, mis à part son "inspiration libre", se veut un genre de J-RPG parodique brisant le quatrième mur. Nexomon : Extinction sortira sur Nintendo Switch et PS4 le 28 août prochain. Vous n'imaginez pas comme j'ai hâte.