Umbrella Academy dévoile les premières minutes de la saison 2

Publié le Jeudi 30 juillet 2020 à 11:30:00 par Théo Valet

Même pas le temps de respirer que c'est déjà le souk

Après avoir partiellement sauvé le monde une première fois, il va falloir recommencer. Et cette fois-ci il va falloir arrêter rien de moins que la fin du monde, notre équipe de héros a donc encore du pain sur la planche. Tout se déroule en plus dans le passé avec comme point de départ l'année 1963. Ce sera l'occasion d'avoir les looks de l'époque ainsi que le style de vie qui va avec. Five va devoir à nouveau réunir toute la famille vu qu'ils ont encore une fois été dispersés un peu partout et ont commencé à faire chacun leur vie de leur côté. Une fois réunis, il leur faudra réparer la Timeline et affronter bon nombre de menaces qui leur barreront la route.Cette saison promet d'être explosive, bien barrée et toujours aussi fun à visionner. Les huit épisodes seront disponibles à partir de vendredi à 9h sur Netflix.Je vous mets ci-dessous l'extrait en premier suivi de la bande-annonce.