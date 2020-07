Ary and the Secret of Seasons sort le 1er septembre

Publié le Jeudi 30 juillet 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

Les 4 saisons de Valdi

Modus Games, eXiin, et Fishing Cactus ont récemment annoncé la date de sortie de leur nouveau jeu : Ary and the Secret of Seasons, le 1er septembre sur PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch. Vous pouvez également d'ors et déjà le précommander.Dans Ary and the Secret of Seasons, vous incarnerez Ary, une jeune fille qui a la capacité de changer les saisons. Vous pourrez explorer le monde de Valdi et le sauver de son déséquilibre climatique. Pour cela, vous pourrez utiliser votre pouvoir : les sphères de saison pour altérer l’environnement, comme une sphère de printemps pour faire pousser des plantes et accéder à de nouveaux lieux.