The Boys aussi nous dévoile un extrait de sa saison 2

Publié le Jeudi 30 juillet 2020 à 11:50:00 par Théo Valet

Ils ne font toujours pas dans la dentelle

Un peu après la sortie de la saison 2 de Umbrella Academy, c'est The Boys qui arrivera le 4 septembre avec sa saison 2 sur Amazon Prime Vidéo. L'occasion de retrouver notre équipe de tarés au grand complet - et en très grande forme, comme vous le verrez dans l'extrait en fin d'article. La bande des P'tits Gars a déclaré la guerre à l'équipe de héros - les Sept - et ce combat va prendre une tournure bien plus intense dans cette nouvelle saison. La bande se prend un avis de recherche dans tout l'Amérique et tout le monde est à leurs trousses. Il va falloir qu'ils prévoient un plan en béton pour s'en sortir. Heureusement Butcher revient et évidement il a tout préparé. Dans l'extrait que vous allez voir, l'équipe est quand même en fâcheuse posture, traquée au milieu de l'eau sur un bateau par The Deep et son pouvoir de parler aux poissons. Le héros a balancé une horde de requins à leur poursuite pendant que lui monte fièrement une baleine, rien que ça. Mais rappelez-vous que Butcher est sur le bateau.La saison 2 promet encore plus d'affrontements avec l'arrivée de nouveaux personnages tels que Stormfront, la nouvelle héroïne ou encore le PDG de Vought, qui gère les héros et est incarné par nul autre que le grand Giancarlo Espositio.Comme pour Umbrella Academy, l'extrait est en premier et la bande-annonce juste en-dessous.