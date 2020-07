- Le dessin du jour de Solène

Publié le Jeudi 30 juillet 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Death Stranding

Comme je le disais ce matin : Cedric n’est qu’amour et paix. Et pour son plus grand malheur, il arrive, souvent, qu’il s’énerve un peu beaucoup, quand on s’approche de près ou de loin de Kojima. Vous avez pu le lire, ce matin Cedric a fait preuve de force et d’énergie pour me mettre des coups de sandale alors qu’il se fait vieux. C’est dangereux pour le cœur, à son âge, de faire tant d'effort physique.Mais, parfois, Cedric est doux et tranquille, surtout lorsqu'il s’est rendu compte avec Vincent qu’il avait perdu beaucoup de temps sur Death Stranding, et que le temps, ils n’en avaient plus tant que ça…