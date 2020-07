(TEST) Death Stranding (PC)

Publié le Jeudi 30 juillet 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Hideo m'a tuer (moi aussi)

Je pense qu’on le sait tous un peu, Cedric est un être rempli d’amour et de paix. Malheureusement pour lui, il n’arrive pas à le rester très longtemps, voire pas longtemps du tout quand il s’agit de Kojima. Il va commencer à brailler, vociférer toutes sortes d’insultes plus immondes les unes que les autres, voire même en inventer.Bref, Cedric, il n’aime pas trop les jeux de Kojima, et n'a donc pas trop aimé Death Stranding. Mais bon, moi, je pense qu’il a un amour refoulé pour le monsieur. Une sorte d'attirance inavouable, une passion secrète, une envie bestiale de sexe et de... AÏE ! AïE ! AÏE ! Non, j'ai rien dit, arrête de me taper Cedric, promis je recommencerai p... AÏE ! AïE !