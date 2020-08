- Hellpoint est disponible

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Seul contre le Mal

Cradle Games a annoncé la sortie de leur 1er jeu avec tinyBuild en tant qu’éditeur. Le jeu est désormais disponible sur l’Epic Store, Steam et Gog.com pour 28,99 €. Hellpoint est un action-RPG dans un cadre de science-fiction très sombre.Vous pourrez y découvrir la station d'Irid Novo, qui était auparavant un lieu symbolisant la gloire de l’humanité. Aujourd’hui, la station est complètement dévastée et contrôlée par des entités diaboliques sous le joug des malveillants Dieux Cosmiques. Vous allez donc devoir vous bastonner avec des êtres divins et maléfiques.Vous pourrez également jouer à plusieurs en coop, locale ou en ligne, avec la possibilité de finir l'aventure en coop sans interruption. Le jeu prend en compte le partage de loot et d’expérience.