Peaky Blinders : Mastermind arrive fin août

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

Don't fuck with the Peaky Blinders

Vous êtes fan de gangster, de Birminghan, de whiskey et de bérets gris ? Alors Peaky Blinders est fait pour vous. Tout d'abord je ne peux que vous conseiller d'aller voir la série qui est tout simplement géniale. Si vous n'êtes pas trop série, vous allez pouvoir vous rattraper avec le jeu de puzzle et d'aventure Peaky Blinders : Mastermind.Il s'agit du prequel de la série télé. Le jeu mettra en avant l'aspect tactique dans des missions au Level Design soigné. Vous incarnerez Tommy Shelby, le leader des Peaky Blinders, qui va devoir assoir son autorité sur la ville de Birminghan et sur son futur empire. Plusieurs autres personnages iconiques seront mis en avant comme Arthur ou Polly Shelby avec chacun leurs compétences. Cillian Murphy, l'acteur qui joue Tommy, a en plus prêté sa voix pour le jeu.Le jeu est prévu pour le 20 août prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch et promet d'être vraiment cool. On vous en dira donc plus fin août.