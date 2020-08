- Le nouveau DLC de Frostpunk bientôt disponible

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Le dernier DLC ?

11Bit Studio a enfin dévoilé le 3ème et dernier DLC de Frostpunk. Pour rappel, Frostpunk est un jeu de survie dans un cadre post-apo où une sorte de période glaciaire très violente s’est abattue sur le monde. Pour survivre, vous allez devoir utiliser des technologies fonctionnant à la vapeur. Le DLC, On the Edge, sera disponible le 20 août pour 16,99 €.On the Edge va se situer après les événements du scénario de base du jeu, donc après la grande tempête, et vous allez devoir gérer un avant-poste. Le souci avec les avant-postes, c’est qu’ils sont dépendants d’une grosse ville, et il faut rester dans ses bonnes grâces.Bref, dans On the Edge vous pourrez explorer un nouveau morceau de la carte, découvrir la suite, si on veut, de l’histoire, et de nouvelles mécaniques.