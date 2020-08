- La Bêta de Iron Harvest est disponible dès maintenant

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

C'est le moment de se taper dessus à coup de mechas

La bêta de Iron Harvest 1920+ est enfin disponible et nous propose beaucoup de contenu à essayer ! On a tout d'abord les premières missions et cinématiques du mode campagne où l'on joue Anna et son ours Wojtek. Ensuite, deux autres modes sont disponibles : le mode Skirmish permet de jouer contre l'IA seul ou en coopération, et le mode Multijoueur de participer à des affrontements en 1v1, 2v2 ou 3v3.Avec tout ça, vous pourrez largement avoir un premier aperçu du jeu avant sa sortie le 1 septembre 2020. La Bêta est en plus gratuite et ouverte à tous, il serait dommage de ne pas en profiter.Pour rappel, dans Iron Harvest 1920+ vous jouez différentes factions dans une réalité alternative faisant suite à la première guerre mondiale, qui a provoqué beaucoup de pertes. Pour se préparer aux guerres à venir, les nations ont construit des méchas de combat meurtriers et titanesques qui s'affronteront à coup sûr en cas de nouveau conflit.À l'occasion de l'annonce de la Bêta, une très belle bande-annonce a été dévoilée.