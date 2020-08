Pixar annonce Luca, son nouveau film d'animation

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 11:45:00 par Théo Valet

Je ne pleurerai pas cette fois, c'est promis

Pixar, ce magnifique studio qui nous a sorti une tonne de chefs-d'oeuvre de films d'animation. Toy Story, Monstre et Cie, WALL-E, Là-Haut, Coco, En avant, et j'en passe. Ces films ont bercé mon enfance et continuent à m'impressionner au fil des années. Le dernier que j'ai vu, En avant, m'a fait verser ma larme je l'avoue. Il était magique, prenant et touchant à la fois.C'est pour ça que quand Pixar annonce un nouveau film d'animation, qu'importe le sujet ou l'histoire, je suis comme un fou. Le prochain se nommera "Luca" et nous emmènera en Italie, où l'on verra comment les amis qu'on se fait enfant nous forment pour être la personne que nous serons à l'avenir. Rien que ça, c'est beau ! On suit Luca, un jeune garçon vivant de crèmes glacées, de pâtes et de balades en scooter dans la Riviera italienne. Il partage ses aventures avec son meilleur ami un peu spécial. C'est en fait un monstre marin venu d'ailleurs. Leur bonheur sera menacé par ce secret, et nous découvrirons comment ils devront faire face aux multiples dangers sur leur route.Luca sera réalisé par Enrico Casarosa, qui a notamment travaillé sur Cars, Ratatouille, Coco ou Les Indestructibles 2. Ce film sera particulier pour lui car il traitera d'un sujet qui le touche personnellement et tout ça à l'endroit où il a grandi. Le film sera une histoire d'aventure avec évidemment des côtés fantastiques. On a pas encore de bande-annonce à disposition, on ne sait pas quels acteurs doubleront les personnages, mais on sait déjà qu'il arrivera l'été prochain, en 2021.