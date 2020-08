- Konami sort des PC gaming

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Des râpes à fromage high-tech

Connu en Europe pour ses jeux vidéo comme les PES, Metal Gear et Silent Hill, pour ne citer qu’eux, Konami est aussi célèbre au Japon pour ses machines d’arcade ou de pachinko (sorte de machines à sous). Il n’est donc pas improbable de les voir se lancer dans la construction de PC destinés à une audience de type « Gamers » ou pour le e-sport.Plus tôt dans la semaine, Konami a donc dévoilé sa gamme de matériel PC, claviers, et casques, et le nom de la marque : Arespear. Ares fait référence au dieu Arès, bien connu chez nous et qui est aussi un acronyme pour Advanced Revolution of ESport, et spear pour la lance d'Arès.Le problème c’est que ça ne marche pas très bien déjà au Japon… En effet, mis à part le look pas franchement vendeur de râpe à fromage arrondi style Apple, eh bien ça coûte sacrément cher. Même si Konami propose des PC entrée de gamme, on commence les prix à 1 350 € (juste la tour) pour un i5-9400F, et une GTX 1650. Et ça peut monter jusqu’à 2740 € pour un i7-9700 et une RTX 2070.Vous pouvez consulter Kotaku , qui a traduit les offres de Konami, parce que pour l’instant, leur site n’est qu'en japonais…