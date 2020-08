- Moon: Remix RPG Adventure sort sur Switch !

Publié le Vendredi 31 juillet 2020 à 11:40:00 par Riwan Hervouet

23 ans d'attente pour les fans

Après une sortie au Japon sur la Playstation il y a 23 ans, le jeu s’offre une traduction anglaise et un portage sur Switch. Moon se considère comme un anti-RPG. Il sera disponible le 27 août.Moon est un jeu où l’on incarne quelqu’un qui va passer après les héros de nos RPG classiques et qui ravagent le monde en blessant et tuant des créatures innocentes, en harcelant des PNJ, en volant, et en détruisant leur environnement.Le message de pub est très clair « Dans Moon, vous augmentez de niveau en aimant, pas en combattant les monstres ».