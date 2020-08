Bleach: Brave Souls débarque sur Steam

Publié le Lundi 3 août 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Je ne suis qu'amour et paix

KLab Inc. est un studio japonais spécialisé dans le jeu mobile, et il a décidé d’amener un de ses jeux sur Steam, Bleach : Brave Souls, sorti il y a 5 ans…Bleach : Brave Souls est un Action-RPG mobile 3D, freemium (gratuit, mais où tu risques fortement de payer pas mal). Dans ce jeu, il faut collectionner des figurines virtuelles pour composer des équipes et progresser dans l'aventure.Je déteste ce genre de jeu, ce sont des équivalents de JUL en terme de qualité et d’intelligence… En plus, un jeu mobile sur PC ça ne va pas rendre glorieux, et sur la page Steam l’interface est la putain de même que sur mobile et ça, c’est une putain de honte ! J’en ai marre de ces jeux qui sont tous des clones différents, mais juste avec un putain de skin pour les différencier ! Raaaaaaah !