Carrion dévoile ses coulisses

Publié le Lundi 3 août 2020 à 10:00:00 par Solène Krawczyk

En compagnie de la bête, bien entendu

Depuis la sortie de leur très attendu Carrion, Devolver Digital a mis en ligne sur sa chaîne Youtube un petit (faux) making-of du jeu, avec en invité principal la terrible créature que l'on incarne dans sa quête de chair fraîche et de destruction.Dans la vidéo, la bête nous reçoit donc courtoisement pour nous parler des différentes étapes de son intégration au jeu, en passant de son recrutement dans l'équipe à l'enregistrement de son jeu d'acteur grâce à la motion capture - le tout avec légèreté et humour, bien sûr. Evidemment, aucun membre du personnel n'a été tué ou blessé durant le tournage. (Il faut le préciser, on veut pas avoir d'ennui avec la loi).Je vous mets la vidéo ci-dessous, si vous êtes curieux. Un conseil : évitez de le dévisager avec insistence. Oui, même s'il ressemble à un tas de viandasse abandonné aux mouches sur l'étal du boucher, avec les mêmes soubresauts de larves grouillantes et la même puanteur de charogne marinée dans son jus.Si vous êtes intéressé, Carrion est sorti la semaine dernière sur Switch, Xbox One et PC.