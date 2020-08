Le Seul et Unique Ivan sortira en septembre sur Disney+

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 09:30:00 par Solène Krawczyk

C'est mal de mettre les animaux sauvages en cage

Vous aurez l'occasion de découvrir un tout nouveau film sur Disney+ à partir de septembre : l'histoire touchante d'Ivan, un gorille de spectacle qui n'a quasiment jamais connu la vie en liberté et a été dressé par les humains, et de ses amis, le chien Bob et l'éléphante Stella.Le quotidien rythmé d'Ivan et toutes ses convictions seront chamboulés lors de l'arrivée d'un tout jeune éléphanteau, Ruby, à peine arrachée au monde sauvage et qui ne rêve que de retrouver sa liberté. Sa peine entraînera Ivan dans une profonde réflexion sur lui-même, son passé, l'existence qu'il mène et celle qu'il aurait envie de mener.Le Seul et Unique Ivan paraîtra sur Disney+ à partir du 11 septembre prochain. Je vous mets le trailer ci-dessous pour vous faire patienter.