(TEST) Necrobarista (PC)

Publié le Mercredi 12 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

90% Lecture, 10% Jeu

Théo, le fun-stagiaire disparu tragiquement dans un accident de catapulte… Vous l’avez peut-être vu à quelques reprises, mais je n’approuve pas trop les goûts de Théo. Alors oui, les goûts et les couleurs, c’est personnel, on ne dirait pas, mais j’ai fait ma maternelle. Mais Théo, il aime bien les jeux qui n’en sont pas vraiment, ou bien les films interactifs, quelque chose qui me dégoûte au plus haut point !Mais bon, même Théo il a trouvé ça un peu mou comme jeu, parce qu’au final, c’est plus tellement un jeu que ça.