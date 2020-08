Apex Legends nous dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Mercredi 12 août 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

Oui encore

Respawn Entertainement a publié une nouvelle vidéo pour la saison 6 d’Apex Legends, Propulsion. La vidéo présente Rempart qui s’est fait agresser par des ennemis inconnus, avant d'être recrutée par le plus redoutable des mercenaires des terres sauvages.Pour rappel la Saison 6 : Propulsion sortira le 18 août, elle proposera en plus d’un nouveau personnage, des changements dans le système de craft, une nouvelle arme (Volt), et un Pass de Combat.