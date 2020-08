Oddworld: New'n'Tasty bientôt sur Switch

Publié le Mercredi 12 août 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Pas si new que ça

Oddworld : New'n'Tasty arrive sur Nintendo Switch dès le mois d’octobre, mais est disponible à la précommande. Le jeu proposera deux éditions : standard avec juste le jeu de base, et limité avec le jeu et des petits goodies en plus d’une boîte plus jolie.Cet épisode est exactement le même que celui qui est sorti il y a 5 ans sur Steam et Gog.com, et qui est un remake du premier Oddworld. La version sur Nintendo Switch ne présente pas beaucoup de changements par rapport à celle d’il y a 5 ans, même si selon Microids « tous les ingrédients sont frais ».